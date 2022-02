Artistas angolanos preparam o Carnaval

O Carnaval angolano de 2022 vai ser realizado sob fortes medidas de segurança sanitária, por causa da pandemia da Covid-19.

Neste momento, os 42 grupos confirmados estão a acertar o passo para desfilar, na pista da Nova Marginal, entre os dias 26 e 28 deste mês, disse o secretário-geral da Associação Provincial do Carnaval de Luanda, António de Oliveira.

No geral, os artistas regozijam-se com as autoridades pela reabertura do desfile público da maior montra cultural do país.

Mas há vozes que defendem a evolução do Carnaval para melhor responder aos actuais desafios resultantes da convivência de angolanos.

“É preciso saber se o carnaval é inclusivo - se é para promoção do folclore, promoção da cultura popular, se é para entretenimento. É preciso discutir isto com novos olhares ...”, diz guitarrista Belmiro Carlos, líder da Procult-Angola.

Para o jornalista Fernando Guelengue, o Carnaval deve expressar cultura do povo de Angola e não apenas de Luanda. “É preciso despolitizar as actividades culturais tal como carnaval,” diz.

Acompanhe: