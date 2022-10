Artesãos expulsos do Museu da Escravatura recusam trabalhar no Benfica

Fazedores de arte do distrito urbano cultural do Benfica, município de Talatona, recusam continuar trabalhar numa das ruas do bairro por falta de condições de trabalho e humanas.

*Fomos colocadas neste espaço há três anos, passado este tempo estamos exaustas”, disse a artesã Helena Salvador.

“Quando chove é um problema O sol ardente é outro. Sem uma casa de banho para as necessidades fisiológicas. Cansamos” acrescentou.

A direcção de turismo e cultura de Talatona garante ter projectos para os fazedores de arte do Benfica. John Bela diz que no 1º semestre de 2023 o município terá um espaço construído para as artes.

«A zona do embarcadouro do Mussulo verá erguido um mercado de artesanato e não só” prometeu John Bela director de turismo e cultura de Talatona.

Talatona é um dos mais recentes municípios criados com a nova divisão administrativa da província de Luanda no ano de 2018.

Ouça a reportagem aqui