Arranca "Cidade Integrada", programa de integração social das favelas no Rio de Janeiro

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, arrancou com o programa Cidade Integrada, uma iniciativa de ocupação social das favelas, agora chamadas comunidades, e que visa levar o Estado a esses territórios, na sua maioria, controlados por organizações criminosas.

A acção teve início nesta quarta-feira, 19, com 1.200 polícias que entraram em Jacarezinho, na Zona Norte, palco, em Maio do ano passado, da operação policial mais letal da história do Estado, que terminou com 28 mortos.

A Polícia Civil tem 42 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão de adolescentes.

“A situação é de aparente tranquilidade. Já temos o cerco nas imediações. O trânsito nas vias próximas segue fluindo normalmente, e isso é muito importante”, disse o porta-voz da PM, tenente-coronel Ivan Blaz.

Esta nova iniciativa é, segundo observadores, uma nova versão do programa das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), criado em 2008, e que pretendeu impor a autoridade do Estado nessas comunidades, em algumas com êxito, noutras não, com o tráfico de drogas e armas e as milícias a voltarem a controlar esses territórios.