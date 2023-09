Argélia abre espaço aéreo a voos de ajuda ao terramoto em Marrocos

A Argélia vai autorizar a passagem no seu espaço aéreo de aviões que transportem ajuda humanitária para Marrocos, país atingido por um terramoto a 8 de setembro, anunciou o gabinete do Presidente no sábado, suspendendo uma proibição de dois anos de voos para o seu rival regional.

Um terramoto de magnitude 6,8 atingiu uma zona montanhosa a sudoeste da cidade marroquina de Marraquexe, na sexta-feira, causando a morte de mais de 1000 pessoas, ferindo pelo menos 1200 outras e provocando danos generalizados.



As autoridades argelinas "decidiram abrir o espaço aéreo aos voos que transportam a ajuda humanitária e os feridos" do terramoto, declarou o gabinete do Presidente num comunicado.



A Argélia fechou o seu espaço aéreo a todos os aviões marroquinos em setembro de 2021, depois de ter cortado as relações diplomáticas com o seu inimigo de longa data.



Apesar da rivalidade entre os vizinhos norte-africanos, as autoridades argelinas estão "totalmente preparadas para prestar ajuda humanitária e mobilizar todos os recursos materiais e humanos em solidariedade com o povo marroquino irmão, a pedido do Reino de Marrocos", diz o comunicado.



Em comunicado anterior, o ministério argelino dos Negócios Estrangeiros apresentou as "sinceras condolências do país ao povo irmão marroquino pelas vítimas do terramoto".