"Ar Condicionado", de Aline Frazão, "passeia" por festivais internacionais

O álbum da banda sonora original do filme Ar Condicionado está nas mais variadas plataformas digitais desde o passado 2 de Outubro.

O CD da cantora e compositora Aline Frazão é composto por sete músicas.

Ar Condicionado é a primeira longa-metragem de ficção realizada por Fradique e com produção da Geração 80 e também a primeira experiência musical de Aline Frazão ligada ao cinema.

O álbum pode ser encontrado nas plataformas digitais Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Play, Deezer e Tidal.

No passado 2 de Outubro também foi lançado o videoclip da música “Matacedo” com a participação de Paulo Flores.

Escritas em Luanda durante o processo de criação e desenvolvimento do guião do filme, as músicas foram gravadas em Luanda e em Lisboa durante o mês de setembro de 2019 e contam com a participação dos músicos Paulo Flores, Marku Peão, Raidel González Ortiz, Iuri Oliveira, Francesco Valente, Lázaro Niño Gutiérrez, Yasmane Santos, Enrique Cupull e da própria Aline Frazão.

“Além de ter sido um grande desafio, foi um elaborado e prazeroso exercício de criatividade e imaginação… O cinema é uma arte que tem um quê de magia … Não se tratava só de fazer a música dialogar com as imagens. Era preciso que fosse tudo uma coisa só, que viesse, de alguma forma, do mesmo lugar, da mesma fonte. Inspirei-me nos próprios personagens para compor as músicas, incluindo o prédio e a baixa da cidade de Luanda, com toda a sua história, incluindo a minha”, afirmou Aline Frazão.

O filme Ar Condicionado está a ser exibido em 9 festivais de cinema internacionais entre América do Norte e Sul, Ásia, Oceânia e Europa.

A obra nasce da urgência de se fazer mais cinema de ficção em Angola, reafirmando o compromisso da Geração 80 com o cinema independente de autor e relembrando que o cinema em Angola está vivo.

