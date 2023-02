Aproximação de “Freddy” provoca inundações e corta principal estrada de Sofala

Por: José Chirinza

Vários bairros suburbanos na cidade da Beira estão inundados e está cortada a Estrada Nacional Número Seis (N6) em consequência da chuva, que cai intensamente desde a madrugada desta quarta-feira (22).

O cenário resulta da aproximação do ciclone Freddy. A cidade da Beira, capital da província de Sofala, está implantada numa zona pantanosa, abaixo do nível do mar, e propensa a inundações.

Algumas famílias, sobretudo na Manga, Vaz e Ndunda, zonas com deficiente sistema de saneamento, já estão a abandonar as suas residências para zonas seguras e centros de acomodação.

“Esta chuva já está deixar-nos preocupado, pois não pára; as nossas casas já estão inundadas; com aproximação do ciclone Freddy a situação será insuportável”, lamenta Felismina João.

Para Leonel Domingos, “as inundações estão a dificultar a transitabilidade de pessoas e cortar vias de acesso, e podem concorrer para a proliferação de doenças hídricas,” na cidade que que já regista quatro casos de cólera.

Estrada cortada

Estrada Nacional Número 6, que liga a cidade da Beira ao resto do país, está cortada a partir do distrito de Dondo.

“Neste momento estamos a monitorar. As águas já baixaram um pouco, mas a qualquer momento podem subir. O trânsito será restabelecido quando o nível de água baixar,” disse o delegado provincial da Administração Nacional de Estradas, Egídio Morais.

O furacão Freddy vai atingir a costa moçambicana, nesta quarta-feira (22), afectando as províncias de Sofala, Zambézia e Inhambane.

O Instituto Nacional de Meteorologia disse que o ciclone Freddy enfraqueceu para o estágio de depressão tropical e encontra-se na região continental de Madagáscar, deslocando-se a uma velocidade de 30 km em direcção ao canal de Moçambique.

O mesmo sistema irá intensificar gradualmente até atingir a costa moçambicana no estágio de tempestade tropical, com chuva acima de 200mm/24h, ventos fortes com rajada até 120km/h, nos distritos de Machanga, Chibabava e Buzi, em Sofala.

Na província de Inhambane, "Freddy" afectara os distritos de Funhalouro, Mabote, Homoine, Morrumbene, Massinga, Vilankulo, Inhassoro, Govuro, Panda, cidades de Maxixe e Inhambane.