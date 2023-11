Aprovação de Biden cai para o nível mais baixo desde abril

A popularidade do Presidente dos EUA, Joe Biden, caiu este mês para o seu nível mais baixo desde abril, segundo uma sondagem Reuters/Ipsos, o que levanta preocupações sobre a candidatura à reeleição do democrata no próximo ano.



A sondagem de opinião de dois dias, que terminou no sábado, mostrou que 39% dos inquiridos aprovavam o desempenho de Biden como Presidente, igualando a leitura de abril e descendo marginalmente dos 40% em outubro e dos 42% em setembro. A sondagem tem uma margem de erro de cerca de três pontos percentuais.

Espera-se que Biden enfrente, em novembro de 2024, uma desforra com o antigo Presidente Donald Trump, o principal candidato à nomeação republicana. Outras sondagens recentes apontam para uma corrida potencialmente renhida entre os dois.



A percentagem de inquiridos que classificou a "guerra e os conflitos externos" como o problema número 1 subiu de 4% em outubro para 8% em novembro, um sinal de inquietação face à escalada acentuada do conflito israelo-palestiniano.



Foi o valor mais elevado de preocupação com a guerra desde abril de 2022, quando 9% dos inquiridos a citaram como a sua principal preocupação durante os primeiros meses da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.



Uma percentagem maior - 20% - afirmou que a economia era a principal preocupação. Em comparação, 9% citaram o crime e 7% citaram o meio ambiente.



O índice de aprovação pública de Biden manteve-se abaixo de 50% desde agosto de 2021, e o índice deste mês ficou próximo dos níveis mais baixos de sua presidência - 36% - vistos em meados de 2022.



A pesquisa Reuters / Ipsos reuniu respostas online de 1.019 adultos, usando uma amostra representativa nacionalmente.