Apoiantes da UNITA saiem às ruas de Luanda no sábado

Os apoiantes da UNITA deverão saír amanhãs às ruas de Luanda numa manifestação convocada pelo partido e que intitula de Marcha da Liberdade.

O secretário provincial da UNITA Nelito Ekuikui disse que a manifestação foi autorizada pelo governo provincial .

A Unita diz que que a marcha é pela cidadania e a consolidação do Estado democrático e de direito, face a"uma regressão do quadro democrático" do país com restrições às liberdades, ameaças à integridade fisica de activistas e dirigentes politicos.

O lider da UNITA Adalberto Costa Júnior apelou à participação de para se continuar a lutar por Angola.

Os restantes partidos da oposição disseram que não vão aderir à manifestação

È de esperar uma forte presença polícia nos locais por onde vai passar a marcha que deverá partir do largo de santa ana e tgerminar no Largo da escola.