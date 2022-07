Apoiante de Jair Bolsonaro mata dirigente do PT no Paraná

Um agente da polícia prisional federal brasileira matou a tiros no início da madrugada deste domingo, 10, o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, na sua própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçú, Estado do Paraná.

Jorge Jose da Rocha Guaranho chegou à porta do dirigente petista que estava a celebrar os 50 anos e tinha publicado imagens da festa nas redes sociais com motivos do PT e do seu candidato presidencial, Lula da Silva



Depois de um altercado, o atirador saiu de carro, mas disse que regressaria.

Mais tarde voltou armado e, apesar da esposa da vítima, também polícia, ter tentado impedir que entrasse em casa, o atirador chegou disparando.

Ao ser atingido por Guaranho, Marcelo Arruda, que estava armado, atingiu o policia penal federal que está em estado crítico no hospital.

Marcelo Aloizio morreu e deixou esposa e quatro filhos.

Políticos de todos os espectros condenaram o assassinato e a intolerância, entre eles o Presidente Jair Bolsonaro que divulgou uma nota de 2018 em que pedia a quem quisesse violência que fosse para a esquerda..