Após 26 anos na oposição partido que fundou o Malawi regressa ao poder

O novo presidente do Malawi Lazarus Chakwera prestou hoje juramento para um mandato de cinco anos.

Chakwera de 65 anos de idade venceu 58,57% dos votos nas eleições de Terça-feira uma reversão dramática do resultado das eleições de Maio que foram anuladas pelos tribunais devido a irregularidades.

No seu discurso de tomada de posse Chakwera disse sentir-se honrado e ter “imensa gratitude” pela confiança que o eleitorado lhe deu.

“Com a vossa ajuda vamos restaurar a fé de uma nova geração na possibildiade de haver um governo que serve e não um governo que manda”, disse o novo presidente

O Partido do Congresso do Malawi é o partido fundador do Malawi mas encontrava-se na oposição há 26 anos.

Em 1964 levou o Malawi à independência sob a presidência de Hastings Banda e governou o país num sistema unipartidário até 1993 quando perdeu um referendo constitucional. No ano seguinte perdeu as eleições e esteve na oposição até hoje.

O anterior presidente Peter Mutharika disse terem-se registado irregularidades nas eleições de Terça-feira , incluindo violência e intimidação contra monitores eleitorais do seu partido mas isso foi rejeitado pela comissão eleitoral.