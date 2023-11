Antony Blinken regressa a Israel e vai à Jordânia

O secretário de Estado americano desloca-se a Israel e à Jordânia nesta quinta-feira, enquanto Telavive intensifica o seu ataque retaliatório aos alvos do Hamas em Gaza.



Na próxima semana, Antony Blinken segue para o Japão onde vai participar na reunião dos chefes da diplomacia do G7, grupo das sete economias mais livres do mundo.

De seguida, visitará Coreia do Sul e a Índia.



Esta é a segunda viagem de Blinken a Israel desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro.

Os Estados Unidos têm prestado apoio a Telavive na sua guerra contra os radicais do Hamas e facilitado a ajuda humanitária aos palestinianos em Gaza.



O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que os ataques aéreos de Israel mataram mais de 8.500 pessoas, provocando indignação generalizada na região e em todo o mundo.

Os números têm sido questionados por alguns governos ocidentais por não terem confirmação independente.

Os Estados Unidos apelaram a Israel para que respeite o direito humanitário internacional, ao mesmo tempo que defende os seus cidadãos e rretalia os ataques do Hamas.



Numa conversa telefónica com o Presidente israelita, Isaac Herzog, na terça-feira, 31, Antony Blinken “enfatizou a necessidade de tomar precauções viáveis para minimizar os danos aos civis”, segundo uma nota do Departamento de Estado.

Ambos discutiram também os esforços contínuos para libertar os mais de 200 reféns feitos pelo Hamas e a necessidade urgente de aumentar “o ritmo e o volume da assistência humanitária” que está a entrar em Gaza para distribuição aos civis palestinianos.



Num telefonema em separado, o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o rei Abdullah II da Jordânia assumiram um compromisso comum de facilitar a prestação crescente e sustentada de assistência humanitária aos civis em Gaza e a retoma dos serviços essenciais.



Ambos concordaram também ser fundamental garantir que os palestinianos não sejam deslocados à força para fora de Gaza, de acordo com a Casa Branca.



Enquanto estiver em Telavive na sexta-feira, Blinken reúne-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e outros membros do Governo.



Nesta semana no Senado, Antony Blinken disse aos legisladores que a Autoridade Palestina deve recuperar o controlo da Faixa de Gaza do Hamas, que governa o território desde 2007.



“Em algum momento, o que faria mais sentido seria que uma Autoridade Palestina eficaz e revitalizada tivesse a governação e, em última análise, a responsabilidade pela segurança de Gaza”, disse Blinken ao testemunhar perante a Comissão de Dotações do Senado.

Por outro lado, um primeiro grupo de estrangeiros que necessitam de atendimento médico deixaram hoje Gaa com destino ao Egito.



A reabertura da passagem fronteiriça de Rafah para permitir a saída de titulares de passaportes estrangeiros faz parte de um acordo entre Israel, Egito e Hamas que foi intermediado pelo Qatar.

Pelo menos 400 estrangeiros devem entrar no Egito.



Além dos cidadãos estrangeiros, cerca de 81 palestinos feridos também foram levados de ambulância de Gaza para receber tratamento em hospitais egípcios.

Os pacientes são os primeiros palestinos conhecidos com permissão para sair de Gaza desde o início da guerra de 7 de outubro.



As primeiras saídas de cidadãos estrangeiros e palestinos ocorrem num momento em que Gaza está mais uma vez a sofrer um bloqueio total das comunicações.



O fornecedor de serviços de telecomunicações do enclave, Paltel (Palestine Telecommunication Company), emitiu um comunicado na noite de terça-feira no X, informando os residentes sobre uma interrupção completa de todos os serviços telefônicos e de Internet.

A empresa disse que a interrupção ocorreu “devido ao corte novamente de rotas internacionais que foram reconectadas anteriormente”.



Gaza sofreu um apagão total nas comunicações durante dois dias.