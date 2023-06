Antony Blinken encontra-se com Xi Jinping e diz que ambos países têm de gerir suas relações "com responsabilidade"

O secretário de Estado americano disse, nesta segunda-feira, 19, que os Estados Unidos e a China têm a obrigação de gerir as suas relações com responsabilidade, e que deixou saber aos líderes chineses, durante reuniões em Pequim, que o envolvimento directo é a melhor forma de garantir que as divergências não se transformem em conflito.



Em declarações a jornalistas, em Pequim, Antony Blinken revelou que manteve discussões "francas e substanciais" com o Presidente Xi Jinping, e o principal diplomata chinês, Wang Yi.



O chefe da diplomacia americana disse ter colocado aos líderes chineses as preocupações dos Estados Unidos ante o que chamam de "acções provocativas chinesas no Estreito de Taiwan" e reiterou que Washington não apoia a independência de Taiwan, enquanto espera a resolução pacífica das diferenças entre as partes.



A situação dos direitos humanos na China, incluindo preocupações internacionais sobre o tratamento de pessoas em Xinjiang, Tibete e Hong Kong e a detenção "injusta" de cidadãos americanos no país foram também assuntos abordados por Blinken com as autoridades chinesas.



O secretário de Estado sublinhou que os Estados Unidos estão prontos para cooperar com a China em temas de interesse mútuo, como "mudança climática, estabilidade macroeconómica, saúde pública, segurança alimentar e combate aos narcóticos".



Antony Blinken, que chegou a Pequim no domingo, é a autoridade de mais alto escalão dos Estados Unidos a visitar a China desde 2018.