Antigos combatentes protestam no MPLA em Benguela para exigir motorizadas prometidas nas eleições

Dezenas de antigos combatentes e veteranos da pátria em Angola concentraram-se nesta quarta-feira, 09, no Comité Provincial do MPLA em Benguela para exigir motorizadas prometidas no quadro da campanha eleitoral, num protesto que serviu igualmente para criticar o valor das pensões, muito abaixo do salário mínimo nacional.

Com pensões sem aumentos desde 2010, os manifestantes lembraram que muitos sectores da vida do país conheceram melhorias salariais, incluindo o da defesa e segurança, que ganhou um incremento de 6% logo após as eleições de 24 de Agosto.

O foco dos protestos foi, entretanto, exigir as motorizadas prometidas, como disseram ao segundo secretário do Comité Provincial, António Capewa Calianguila, membro do Comité Central do MPLA.

“Os antigos combatentes estão abandalhados, mas nós entrámos analfabetos, amarrados e corridos. E hoje, como as coisas estão um pouco democráticas, o MPLA se esquece do antigo combatente”, afirmou um dos veteranosSabino Jamba.

“Se nos prometeram as motorizadas, não podem vir com esta história de kits para os nossos filhos. Não aceitamos isso”, sustenta Adão Mungulo, enquanto o colega Paulino vinca que “o senhor Presidente, que não aumentou nada no seu mandato, deve ver isso, é urgente”

Deolinda Jamba esteve entre as várias viúvas presentes na concentração.

Ela contou à VOA que tem sido difícil viver coma pensão, muito abaixo dos 32 mil Kwanzas de salário mínimo,.

“Quero sim a mota prometida, uma mãe passa todo o dia num banco debaixo do sol, com fome e sede … os tais dezanove mil não chegam para os cinco filhos, para os livros, vestuário e calçados”, indica a senhora.

Em breves declarações à VOA enquanto os antigos combatentes protestavam, o político António Calianguila disse que se encontrava adoentado.

O Departamento de Informação também manifestou indisponibilidade.

Altas figuras do regime angolano, com o Presidente João Lourenço incluído, têm colocado veteranos da pátria entre as prioridades no capítulo da assistência social, mas não há indicadores de que as pensões venham a ser aumentadas.