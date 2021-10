Antigo vice-presidente do Parlamento do Malawi suicida-se no edifício da Assembleia Nacional

O antigo vice-presidente do Parlamento do Malawi, Clement Chiwaya, suicidou-se na quinta-feira, 30, com um tiro, no interior do edifício da Assembleia Nacional.

A causa não foi ainda oficialmente revelada e a Polícia anunciou ter aberto uma investigação.

Entretanto, uma declaração do Parlamento, informou que Chiwaya esteve recentemente envolvido um processo judicial relacionado com um acidente de carro antes da transferência de propriedade ser concluída, ao mesmo tempo que o seguro expirou.

O antigo parlamentar da Frente Democrática Unida, de 50 anos de idade, procurou a ajuda do Gabinete do Provedor de Justiça do Governo, que lhe deu razão, mas o Supremo Tribunal do Malawi anulou a decisão, tendo ficado então sem cobertura do seguro.

A morte de Clement Chiwaya, no entanto, está na origem de várias críticas sobre a segurança do Parlamento.

A Assembleia Nacional, no entanto, informou que os guardas têm o equipamento e os protocolos adequados para garantir a segurança no prédio.

Chiwaya estava numa cadeira de rodas há vários anos e, segundo o Parlamento, ao passar pelos detectores de metal os alertas foram considerados provenientes da cadeira de rodas e, portanto, os guardas não procuraram nenhuma arma de fogo.