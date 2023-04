Antigo governador do Arkansas anuncia candidatura à presidência do Estados Unidos

O antigo governador do estado do Arkansas Asa Hutchinson anunciou que é candidato às eleições presidenciais de 2024, apresentando-se como uma alternativa a Donald Trump no partido Republicano.

Falando á cadeia de televisão ABC Hutchinson de 72 anos de idade disse estar confiante que os cidadãos americanos “ querem o melhor para a América e não aqueles que apelam aos seus piores instintos”.

Hutchinson tem aumentado as críticas a Donald Trump nos últimos meses e recentemente disse que uma segunda corrida presidencial por parte de Trump é o pior cenário para os Republicanos.

O antigo governador apelou a Trump para desistir da corrida a presidência face às acusações criminais a que faz face em Nova Yorque e cujos detalhes deverão ser dados a conhecer esta semana quando o antigo presidente comparecer em tribunal

Para além de Donald Trump outros candidatos já anunciados à nomeação do partido Republicano são a antiga embaixadora na ONU Nikki Haley e o empresário Vivek Ramaswamy.

Espera-se que o governador da Florida Ron DeSantis anuncie a sua candidatura no verão. O Senador Tim Scott da Carolina do Sul, o antigo secretário de Estado Mike Pompeo e o antigo vice presidente Mike Pence são também possíveis candidatos .

Hutchison foi durante dois mandatos de quatro anos cada governador do estado do Arkansas, o màximo permitido por lei e foi também antes disso chefe do departamento de combate à droga (DEA) e sub secretário do departamento de Segurança Interna na presidência de George W Bush.