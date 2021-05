Antiga ministra moçambicana do Trabalho sai da cadeia após dois anos em prisão preventiva

O Tribunal Superior de Recurso de Maputo deu provimento a um habeas corpus da defesa da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, e colocou em liberdade, mas sob Termo de Identidade e Residência, a também antiga embaixadora em Angola

Taipo foi detida em Abril de 2019, após uma audição no Gabinete Central de Combate à Corrupção, sobre factos que remontavam a 2014, quando era ministra do Trabalho e, por conseguinte, tutelava o INSS.

Desde Abril de 2019, ela estava detido por suspeitas de ter recebido subornos no valor de 100 milhões de meticais,(1,6 milhões de dólares).

Noutro processo, ele é acusada, com mais 11 suspeitos, de um supostoenvolvimento no desvio do equivalente a 113 milhões de meticais (cerca de dois milhões de dólares ) das contas da Direção do Trabalho Migratório e, segundo o Ministério Público, o dinheiro foi usado para a compra de imóveis, viaturas, cabazes de alimentos e bebidas alcoólicas.