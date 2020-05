Antiga ministra guineense preside Comité de Ética e Governação do Fundo Global contra epidemias

A antiga ministra guineense da Saúde, Magda Nely Robalo, assumiu há uma semana a presidência do Comité de Ética e Governação do Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária, que tem sede na Suíça.

O anúncio foi feito pela própria Robalo na sua página no Facebook nesta quata-feira, 20, na qual destaca que a "eleição foi precedida de um processo criterioso de seleção".

“Foi com muita honra que assumi, há uma semana, as funções de presidente do Comité de Ética e Governação do Fundo Global de Luta contra o VIH/Sida, a Tuberculose e o Paludismo", escreveu a antiga governante que representou a Organização Mundial da Saúde na Namíbia e no Gana.

Magda Nely Robalo integrou o Governo do PAIGC, saído das eleições legislativas de março de 2010 e dirigido pelo primeiro-ministro Aristides Gomes, entretanto demitido pelo Presidente Úmaro Sissoco Embaló em fevereiro passado.

O Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária é uma instituição financeira internacional, cuja missão principal é assegurar o financiamento de programas para combater aquelas epidemias.