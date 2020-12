António Guterres assinala com agradecimento encerramento do Uniogbis na Guiné-Bissau

O secretário-geral das Nações Unidas assinalou o encerramento nesta quinta-feira, 31 de dezembro, do Gabinete Integrado de Consolidação da Paz das Nações Unidas na Guiné-Bissau (Uniogbis), que, segundo ele, cumpriu o seu mandato de acordo com a resolução 2512 do Conselho de Segurança de 28 de fevereiro de 2020.

António Guterres “estende o seu apreço ao Governo e ao povo da Guiné-Bissau pela forte parceria com o Uniogbis e o sistema das Nações Unidas”, numa nota assinada pelo seu porta-voz-adjunto, Farhan Haq, na qual “elogia todos os parceiros regionais e internacionais pelo seu compromisso inabalável e contribuição para a paz e estabilidade na Guiné-Bissau”.

Além de expressar a sua “profunda gratidão à liderança e ao pessoal do Uniogbis, no passado e no presente, António Guterres “reafirma o compromisso contínuo das Nações Unidas de acompanhar o povo e o Governo da Guiné-Bissau nos seus esforços para implementar plenamente as reformas urgentes delineadas no Roteiro da Cedeao e no Acordo de Conacri, bem como para alcançar a paz e o desenvolvimento sustentáveis no país”.

O Gabinete para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau foi criado pelas Nações Unidas em 1999, na sequência o conflito político-militar de 11 meses, que destruiu todo o tecido económico e social do país, com o objectivo de estabilizar o país.