Angolanos sofrem com seca e fome no leste do país há mais de nove meses. Será que foram esquecidos? Pergunta activista

As mudanças climáticas afectam países, províncias e municípios de diferentes formas. De 2016 a 2019, Angola teve as temperaturas mais altas dos últimos 45 anos.

No sul de Angola, mais de dois milhões de pessoas estão sendo afectadas pela seca nas províncias de Namibe, Huíla, Bié e Cunene. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, quase 500 mil são crianças com menos de cinco anos.

A seca e a insegurança alimentar no sul do país, recebem cobertura da imprensa angolana e internacional, mas o mesmo não pode ser dito da seca e da fome que afectam a população do leste de Angola. Em entrevista à Voz da América, o activista de direitos humanos Nelson Mucazo Euclides abordou o problema no município dos Bundas, província do Moxico.

Para o activista, parece que o leste de Angola não existe.

"Os governantes desse país não têm feito nada". ...Quando há esses problemas no leste do país até a própria sociedade em si não tem contribuído para nada."

Nas zonas rurais do município dos Bundas, Moxico, a situação é muito preocupante porque adultos e crianças estão a comer "coisas estranhas".

Nelson revelou que não há água e nem alimentos. As pessoas comem folhas e frutas silvestres.

E os desafios naquela região são muitos. Não há vias de acesso, as crianças não têm acesso às escolas, não há professores, não há saúde, etc.

Nelson fez um pedido para o governo angolano para que olhe para o leste do país e tente encontrar soluções porque as pessoas estão a morrer sem ter acesso à comida e água.