Angolanos detidos com 50 milhões de dólares falsos

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província angolana no Huambo, deteve, nesta segunda-feira, 18, por volta das 13h30, num restaurante, em flagrante delito, três cidadãos nacionais na posse de 50 milhões de dólares.

Em comunicado, o director do SIC informa que, entre eles há "um suposto coronel das FAA, na reforma".



"Os indivíduos faziam-se transportar em duas viaturas de alta cilindrada, onde numa destes foi encontrada na carroçaria, 50 sacos de ráfia, contendo no seu interior 25 lotes de usd 200.000, por cada saco, em notas faciais de usd 100, o que totalizou 50 milhões de dólares falsos", acrescenta a nota assinada por Manuel Halaiwa.



As notas foram produzidas numa gráfica em Luanda, "com o propósito de introduzi-las no mercado, de forma fraudulenta".



Enquanto decorrem as investigações, os três detidos viram o Ministério Público, aplicar-lhes a medida de coacção pessoal de prisão preventiva.

Outros dois detidos também aguardam diligências "para esclarecimento total deste crime", conlui a nota..