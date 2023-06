Angola vai importar camelos dos Emiratos Árabes Unidos

Camelos vindos dos Emiratos Árabes Unidos vão ser usados para fornecer leite a comunidades do Caraculo na província do Namibe afectadas pela fome e sub-nutrição.

A revelação foi feita pela Administradora Municipal da Bibala, Luzia Aracanjo Massolaly esta semana após comunidades locais se terem queixado de que a fome continua a grasser na região

. O facto foi constatado Maio nesta localidade afecta ao Municipio da Bibala, à margem da inauguração da central fotovoltaica, onde as mulheres locais pretenderam aproveitar a oportunidade para mostrar ao governador Archer Mangueira e a outras autoridades vindas de Luanda presentes no acto inaugural o tipo de fruto silvestre que consomem para poderem sobreviver à fome.

Uma mulher disse á voz da America já ter presenciado a a morte pela fome de crianças da zona

Alberto Ináio, soba grande do Caraculo disse à VOA que as empresas que exploram mármores e granito naquela zona deveriam ajudar as comunidades assoladas pela fome porque naquela localidade não há condições para o fomento da agricultura.

Luzia Arcanjo Massolaly, Administradora do Municipal da Bibala garantiu no entanto que as empresas que exploram marmores no Caraculo já foram mobilizadas para apoiar as comunidades locais. E depois revelou que brevemente estas mesmas comunidades serão igualmente potenciadas com o consumo de leite de camelos vindos de Emirades Arabes Unidos, no quadro da estratégia do governo da província.

“Estamos fazer contactos com outras empresas para poderem apoiarem a nossa população”, disse a adminsitradora para quem “o mais importante na localidade do Caraculo por causa do tema da água é mesmo a a recuperação dos sistemas de água e nós estamos a trabalhar com estas empresas para vêr se eles nos dão garantias da recuperação dos sistemas de água”.

“A Localidade do Caraculo é a mais previligiada de todo o corredor do Caraculo tem mais de 500 sistemas de água agora com o projecto solar e com o projecto de criação de camelos nós estaremos a alto nivel”, acescentou.

A Voz da América sabe que os camelos serão importados da do s Emiratos Árabes Unidos, mais rpecisamente do Dubai vindos dos emiratos e serão usados para a produção de lei.

Desconhece-se quantos e qnado é que os camelos vão chegar a esta zona a cerca de 60 quilometros da capital provuincial

A governante prometeu a recuperação de mais de quinhentos fontenários de água existentes nesta região e a implmentação do projecto de repovoamento dos camelos vindos de Dubai.