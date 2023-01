Angola: Técnicos de justiça e administrativos da PGR anunciam onda de protestos

O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria Geral da República anunciou uma nova vaga de protestos e greves nos próximos dias em todo país, contra o que diz ser condições precárias de trabalho, falta de seguro de saúde e a necessidade de revisão do estatuto remuneratório.



Elias Manuel Pinto fez o anúncio no fim-de-semana no Uíge e lembrou que "o país tem dinheiro, chega de manobras dilatórias, então esse dinheiro deve reflectir nos homens que labutam nesse país".

“Nós não precisamos aqui dar tempo ao Governo porque o tempo por si só já diz, as manifestações vão começar, já não serão só greves, porque a greve eles banalizam, ficam calados e pensam que resolveram o problema, vamos optar pelas marchas na cidade de Luanda e nas províncias", disse Pinto.

O sindicalista lembrou que falharam várias tentativas de negociação e a PGR continua a optar pelo silêncio durante as greves realizadas em Novembro.



“As greves serão comunicadas a tempo, nesta altura temos uma manifestação preparada que deveria ser realizada em Janeiro, mas eu pessoalmente falei com os parceiros da justiça e acautelarmos para a primeira semana de Fevereiro e vai acontecer", concluiu o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria Geral da República.



A VOA tentou ouvir a versão do procurador provincial que nos encaminhou para a PGR em Luanda, que não reagiu.