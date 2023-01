Angola: Suspensa greve de trabalhadores aeronáuticos e dos Aeroportos

O Sindicato Nacional Independente dos Trabalhadores Aeronáuticos e dos Aeroportos (SNITAA) e o Conselho da Administração da Empresa Nacional de Navegação Aérea (ENNA-EP) decidiram nesta quarta-feira, 4, suspender a greve dos trabalhadores horas depois de a mesma ter iniciado.



O presidente do SNITAA disse à VOA que a decisão resultou de um acordo assinado entre as partes ao abrigo do qual a direcção da ENNA-EP se compromete a satisfazer as exigências dos trabalhadores, que remontam a Maio de 2022.



Sebastião de Lemos advertiu, entretanto, que a greve pode ser retomada se a entidade empregadora não cumprir o que foi acordado.



“Vamos estabelecer um cronograma de execução e se a empresa cumprir dentro dos prazos acordados cancelamos. Caso não, a retoma”, assegurou.

O sindicalista disse que com a paralisação da actividade da ENNA estava em risco a assistência aos voos com partida na capital angolana, embora estivessem salvaguardados os que tivessem Luanda como destino ou escala e os que estivessem ao serviço do Estado, das Forças Armadas e das emergências médicas.



A greve por tempo indeterminado deveu-se à falta de cumprimento de um caderno reivindicativo de cinco pontos por parte da empresa, segundo o sindicato, com destaque para as condições sociais e de trabalho e para um reajuste salarial na ordem de 68%.



Numa primeira reacção ao anúncio da greve, a direcção da ENNA considerou “infundadas” as razões da greve sob o argumento de que o acordo assinado entre as partes, em Agosto de 2022, estava a ser cumprido.



"As razões pelas quais a declaração de greve se fundamenta mostram-se infundadas, na medida em que o processo negocial entre as partes decorreu sob mediação da Inspeção-Geral do Trabalho (IGT) e deu lugar a um acordo assinado entre as partes em 11 de agosto de 2022, cujo cumprimento vem sendo observado", refere a ENNA.

A greve tinha iniciado no primeiro minuto de hoje.