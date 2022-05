Angola: Sondagens políticas não agradam a quem não aceita perder, dizem analistas

A decisão do governo de querer proíbir as sondagens eleitorais não faz qualquer sentido e ‘é um retrocesso no processo democrático, consideraram analistas ouvidos pela Voz da América

O professor e académico Nuno Álvaro Dala afirma que esta proposta de lei que está agora na assembleia que proíbe as sondagens à boca das urnas é um autêntico retrocesso para o estado democrático que se pretende, para Angola.

"É um retrocesso porque o que havia como tendência em Angola e para estas eleições de 2022 é que as sondagens à boca das urnas fosse uma realidade mas agora se esta lei passa na assembleia nacional vamos retroceder novamente", disse



Para o investigador, as sondagens e inquérito em matéria eleitoral nunca foram de interesse do grupo hegemónica que detém o poder em Angola.

Jorge Neto é jornalista e já dirigiu alguns jornais em Angola, entende que as sondagens e inquéritos não aquecem, nem arrefecem a tendência de voto na realidade angolana.

"Não há necessidade, nem se justifica que os partidos receiem as sondagens porque elas por exemplo na actualidade e neste pleito de 2022 não influenciam o eleitor de uma maneira geral”, disse Neto para quem “o eleitor já tem direccionada a sua intenção de voto”.

“Só um fenómeno enorme mudaria esta tendência, o que hoje ocorre é apenas um simples exercício de mostra “, acrescentou.

O académico e especialista nesta matéria de sondagens e inquérito João Lukombo Nzatuzola diz que o poder instituído em Angola em nada lhe interessa estas práticas que revelam uma probabilidade que pode cair para a vitória ou derrota.

"Não lhes convém, a eles só convém o que têm certeza que lhes vai favorecer, não têm essa cultura de sondagens e inquérito que são meras probabilidades cujos os resultados podem ser favoráveis ou não”, disse.

“Acredito pelo que conheço das suas realidades internas, na cabeça deles só existe ganhar, ganhar e ganhar, incluindo derrotar o adversário até este não poder mais levantar", acrescentou



Tony Tamba já participou em matérias eleitorais noutras geografias e pensa que nesta altura o país não está preparado para ter sonda-gns eleitorais.

"Para mim por enquanto sondagens e inquérito eleitoral não são necessários, o que é preciso é preparar as pessoas, sensibiliza-las para que tenham noção do porquê das sondagens”, disse afirmando que estas não fazem sentido sem eleições livres e justas.

“Se as próprias eleições nunca aconteceram de facto, Angola apenas conheceu simulacros eleitorais, como é que já se quer ter sondagens?", interrogou