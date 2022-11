Angola: SINPROF e governo reúnem-se para discutir revindicações dos professores

O Sindicato Nacional dos Professores de Angola, SINPROF e o governo vão sentar-se à mesa de negociações quinta-feira para tentarem chegar a acordo sobre o caderno reivindicativo entregue em Outubro de 2019 mas até agora sem qualquer resposta de agrado ao sindicato.

Após cinco dias de greve, os professores retomaram, na quarta-feira, as aulas em todo o país, mas avisaram que poderão regressar à greve no próximo dia 6 de Dezembro se não houver um acordo com o governo até lá.

Em entrevista à Voz da América, o presidente do SINPROF, Guilherme Silva, disse que caso se regresse à greve, ela poderá durar até ao dia 16 de Dezembro.

Entretanto, Vitorino Matias, secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino não-Universitário (SINPTENU) que diz ter decretado em conjunto com o SINPROF, a greve suspensa esta quarta-feira, diz não haver qualquer sinal de dialogo por parte da entidade empregadora.

Vasco de Almeida, vice-presidente da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social que na segunda-feira, disse que assinou um acordo com o Ministério da Educação suspendendo assim a sua própria greve convocada para 5 de Dezembro.

Os sindicatos negam a existência de crispação entre si.