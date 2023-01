Angola: Sindicato dos professores dá ultimato de uma semana ao Governo para responder a reivindicações

O Sindicato Nacional dos Professores de Angola (SINPROF) deu um ultimato de uma semana ao Governo para resolver as suas reivindicações depois de negociações nesta segunda-feira, 16, terem fracassado.

Admar Ginguma, secretário-geral do SINPROF, diz que o diálogo não surgiu efeito após o Executivo apresentar uma proposta de 7,5% para os subsídios, contrariando a cerca de 22% proposta pelo sindicato.

“Depois da aprovação que nos foi apresentada de alteração dos subsídios nós entendemos que não tínhamos condições de continuar a discutir os demais pontos”, explica o sindicalista que afirma ainda que o Governo tinha apresentado uma proposta de 7,5%, que “nós achamos insultuosa”.

O sindicalista afirma que o Executivotem até a próxima segunda-feira para repensar as suas propostas e evitar a terceira fase da greve

“Num gesto de boa-fé vamos continuar a esperar até segunda-feira, agora a partir de segunda-feira, mais ninguém vai conseguir parar a fúria dos professores”, conclui.

O Governo ainda não reagiu.

As exigências



O SINPROF e os professores exigem a abolição da monodocência, distribuição da merenda escolar em todo país, actualização dos professores, segundo o nível académico e tempo de serviço, pagamento de subsídios, pagamento dos cargos de direção e chefia desde a nomeação.



Os docentes querem também o pagamento na totalidade os do 13º mês e subsídio de férias, regularização da situação de professores nas categorias do regime geral, desagravamento do IRT, revisão do estatuto de carreira dos agentes da educação, alteração do estatuto remuneratório e subsídios dos agentes da educação.



O SINPROF quer ainda líderes sindicais nas comissões de avaliação de desempenho, não a obrigatoriedade do uso da bata, mais concursos públicos, melhoria das infra estruturas escolares (salas de aulas, carteiras, material escolar, bibliotecas, laboratórios, transporte escolar), e o fim da mercantilização do ensino.