Angola Saúde em Foco: "Nós devíamos prevenir mais do que mitigar", Érica Tavares 

A ambientalista angola, co-fundadora da Eco Angola, considera que a prática normal é tentar mitigar os problemas em vez de os prevenir. No âmbito da prevenção ela defende que a educação ambiental faça parte do currículo no ensino angolano.

Para Érica Tavares os problemas do ambiente como a recolha e tratamento do lixo, a limpeza dos plásticos no mar, as queimadas, etc., são questões que não se resolvem isoladamente e não apenas pelo "super Ministério" da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, mas sim com todos os sectores a trabalhar em conjunto.

A co-fundadora da Eco Angola, que já havia sido convidada no passado para participar no Angola Fala Só, disse na altura acreditar na vontade política do país para as questões do ambiente, mas nesta edição do Angola Saúde em Foco mostrou-se menos crente nessa vontade política: "Estamos a precisar de educação ambiental no nosso governo".

Érica Tavares lembrou ainda que "sem ambiente não temos economia".