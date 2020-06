Angola quer saber se coronavírus é diferente no país

O Governo de Angola criou uma equipa multidisciplinar, que integra instituições tuteladas pelo Ministério do Ensino Superior, para estudar a imunidade dos cidadãos e o comportamento da Covid-19 na população angolana.

Na terça-feira, 9, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta., disse ser pretensão do Executivo pedir a colaboração de instituições internacionais para estender as linhas de investigação ao “sequenciamento genético", visando aferir se o coronavírus “tem sofrido outro tipo de mutações e se tem um comportamento diferente entre os angolanos”.

O baixo número de casos de infecção do coronavírus em Angola, a existência de muitos casos assintomáticos e as suspeitas de que o período de incubação da doença no país pode ser superior ao que foi determinado pela OMS têm estado no centro de debates entre especialistas.

Os dados sobre a evolução da Covid-19 revelados pela titular da saúde, na habitual sessão de atualização , apontavam para o surgimento de mais quatro casos positivos de contágio “importados” em cidadãos angolanos que chegaram recentemente da Rússia.

O número de casos de infecção continua no entanto a ser muito abaixo de previsões.

Alguns especialistas dizem que o número continua a ser incerto porque o número de testes é muito baixo, mas outros fazem notar que mesmo sem esses testes não se tem assistido a uma enchente nos hospitais de casos da doença como ocorreu noutros países

O pediatra Luís Bernardino defende que o país devia avançar para estudos mais simples que não impliquem grandes investimentos e o recurso à ajuda externa.

“Não temos know how para fazermos estudos genéticos”, alerta e afirma ser-se "suficientemente humilde e pensar apenas em coisas mais simples”.

Bernardino considera que “um programa prático” seria tentar saber a “expansão real” do vírus entre os angolanos através de testes.

Angola regista actualmente 96 casos positivos (34 importados e 62 de transmissão local), dos quais quatro óbitos, 38 recuperados e 54 ativos .