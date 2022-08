Angola: Quando membros da mesma família têm opções partidárias diferentes

Em tempo de campanha eleitoral, as paixões partidárias e políticas se exacerbam e, em muitos casos, colocam em causa relações entre pessoas.

E quando as paixões partidárias se distribuem de forma diferente entre membros de uma mesma família.

Em Angola, filha num partido, mãe no outro, um irmão no MPLA, outro na UNITA, como fica a relação?

Com a campanha para as eleições do dia 24 a aumentar de intensidade, a VOA procurou respostas.



Na verdade, não é muito comum, mas ha alguns casos, como o dos irmãos Justino e Vicente Pinto de Andrade, o primeiro é do Bloco Democrático mas neste pleito está de “galo negro” ao peito, por via da Frente Patriótica Unida como candidatos a deputado pela UNITA, enquanto Vicente Pinto de Andrade é do MPLA.

Sem gravar entrevista, Vicente Pinto e Andrade diz que há razões históricas que levariam um dia inteiro de conversa para perceber, mas garantiu que não tem problemas nenhuns de relacionamento pelo facto de ser do MPLA e o irmão estar na UNITA.

Por seu lado, Justino Pinto de Andrade assegura que tem uma relação salutar com o seu irmão, apesar de achar que está do lado errado.

"Não tenho qualquer problema do género, nem eu, nem ele (Vicente Andrade) temos uma óptima relação, é evidente que neste momento é necessário evitar-se atritos, quando nos encontramos ninguém tem o direito de perturbar o outro, em principio cada um é livre de optar o que é melhor para si, há maturidade e nós não temos qualquer atrito por isso", garante.

Outro caso envolve três irmãos: André Gaspar Mendes de Carvalho “Miau” é da CASA-CE, Adriano Mendes de Carvalho é do MPLA e Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, conhecido como General Paka, apesar de ser do MPLA diz não se rever na actual direcção dos camaradas a quem acusa permanentemente de não serem angolanos.

General Paka entende que por terem recebido uma educação boa do pai o relacionamento é pacífico.

"Na nossa casa ninguém hostiliza o outro por defender este ou aquele partido, é óbvio que nalguns casos e porque eu sou bombástico na crítica que faço a este MPLA, o meu irmão Adriano, que serve a actual direcção do MPLA fica incomodado, não lhe cai bem, mas é assim mesmo a nossa convivência, na diferença porque o facto de sermos irmãos não faz que sejamos iguais, cada um tem uma escola mas a relação familiar é normal", conta.



Por seu lado, Adriano Mendes de Carvalho, actual governador do Kwanza Norte e primeiro secretário do MPLA naquela província, admite que não gosta da forma como o irmão critica o seu MPLA, mas não interfere negativamente na sua relação com general Paka.



"O Paka, pronto, tem a forma dele ser e eu não escondo que não gosto, mas é a forma dele atacar veementemente o meu partido e o seu líder nas redes sociais, é problema dele logicamente que me oponho a isto, mas a relação de irmãos é outra coisa, eu converso diariamente com ele e nada belisca a nossa irmandade", explica



Com outro irmão, André Mendes de Carvalho “Miau”, que pertence à CASA-CE, a relação é muito salutar, diz o dirigente do MPLA.



Outra família com membros em lados opostos é a da deputada da UNITA, Mihaela Webba, cuja mãe foi do PDA e agora é apartidária, enquanto os demais familiares são do rival MPLA, como o tio Luís Neto Kiambata.

"Nós falamos e conversamos muito bem e sobre política mesmo, não há problemas nenhuns até porque cada um tem o seu ponto de vista e respeitamos as opções partidárias de cada um, praticamente a minha família toda, tanto do lado materno como paterno, é do MPLA, se tivesse que deixar de falar por causa disso, não falaria com toda a família”, diz Webba, garantindo que a relação é salutar.