Angola: Professores votam a favor de moratória da sua greve

Os professores angolanos decidiram acordar numa moratória de 13 dias para responder às exigências constantes do seu caderno reivindicativo.

Com esta moratória fica assim suspensa a terceira fase da greve dos professores que estava prevista para 03 a 30 de janeiro de 2023.

Esta decisão significa que os cerca de 220 mil professores do primeiro e segundo ciclo do ensino público em Angola, retomam as aulas em todo país, no próximo dia 03 de janeiro de 2023, diferente do que tinha sido inicialmente previsto na calendarização de greve dos professores.

Segundo Edmar Ginguma, Secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores (SINPROF), as assembleias realizadas a nível nacional, produziram um impacte técnico, onde 9 províncias votaram a favor da terceira fase da greve e nove a favor da moratória solicitada pela entidade empregadora.

Tendo a direção do Sindicato encontrado um desempate através da contgem dos votos individuais onde os professores a favor da moratória ganahram por quatro votos.

Entretanto, Ginguma, esclarece que os 13 dias de moratória, vai até a 16 de Janeiro data em que o executivo vai apresentar a sua contraposta ao caderno reivindicativo dos professores.

“Não vamos efetivar a terceira fase do dia 3 vamos dar a moratória até o dia 16 e esperar pelas propostas da entidade empregadora”, disse.