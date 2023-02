Angola: Professores do Ensino Superior voltam à greve

Os professores das universidades públicas angolanas voltaram à greve nesta segunda-feira, 27, três meses depois da segunda paralisação, em Novembro do ano passado, e de uma série de encontros com o Ministério do Ensino Superior, sem resultados.



O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior (SINPES) continua a exigir o cumprimento do caderno reivindicativo, com especial ênfase no aumento salarial e seguro de saúde.

O Executivo ofereceu um aumento de seispor cento, que foi rejeitado pelo sindicato.



A greve anterior foi suspensa a 1 de Novembro de 2022, segundo o SINPES, porque os professores decidiram "dar um voto de confiança" ao Presidente da República.



A greve no ano passado durou mais de 60 dias.