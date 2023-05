Angola: Professores do Ensino Superior mantém greve mas admitem interpolá-la se Governo reagir

A greve dos professores do Ensino Superior em Angola vai continuar até o dia 27 de Maio, mas pode ser interpolada a partir do próximo dia 12 se o Governo reagir ao caderno reivindicativo da classe.

A decisão foi tomada pela assembleia-geral dos professores na sexta-feira, 5.

"Até ao dia 12 de Maio, caso o Executivo reaja positivamente ao nosso caderno, vamos interpolar a greve. Caso não atenda, vamos continuar até aos 90 dias legais", afirmou Eduardo Peres Alberto, secretário-geral do Sindicato de Professores do Ensino Superior (SINPES) no final do encontro.

Em greve desde 27 de Fevereiro, os docentes universitários insistem nas reivindicações constantes do caderno reivindicativo entregue ao Governo e reiteraram na assembleia de ontem que não vão recuar na decisão de ver satisfeitos o aumento salarial e um seguro de saúde para os docentes.

Os professores também mostraram-se solidários com o secretário-geral do SINPES, Peres Alberto, cuja família tem sido alvo de ameaças e agressões nos últimos dias.