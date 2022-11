Angola: Professor que liderou manifestação estudantil foi de novo suspenso

O Professor Diavava Bernardo que liderou uma manifestação de estudantes contra a falta de carteirs escolares, voltou a ser suspenso por tempo indeterminado por proposta do instrutor do processo.

O Professor foi acusado de organizar uma marcha não autorizada e por danos materiais, alegadamente por destruição de carteiras na escola.

O advogado de Diavava diz ter recorrido a decisão da delegada provincial da Directora do Gabinete Provincial da Educação do Governo Provincial de Luanda, Philomene Marie Brito Azevedo José Carlos o Professor Diavava Bernardo do passado dia 24 de Outubro mas só agora revelada

Estas suspensão é diferente da primeira suspensão que durou apenas 4 dias sendo desta vez por tempo indeterminado.

O advogado Francisco Mota do professor também conhecido por Coronel Bernardo disse que a suspensão ocorre “durante o processo disciplinar” .

O advogado diz que a defesa já entrepôs recurso a decisão administrativa da Directora do Gabinete Provincial da Educação do Governo Provincial de Luanda.

O presidente do Movimento dos Estudanets Angolanos, MEA, condenou a suspensão que descreveu de “um balde de agua fria”.

“Nós sabaiamos da maldade deste governo mas não sabíamos que eles chagariam até a este ponto”, disse.

A VOA contactou Wilson dos Santos, porta-voz do Governo Provincial de Luanda mas sem sucesso.

Tentamos igualmente ouvir a Directora do Gabinete Provincial da Educação do Governo Provincial de Luanda, Philomene Marie Brito Azevedo José Carlos que assinou a suspensão do professor Diavava Bernardo, mas essa encontra-se no exterior do país.