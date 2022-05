Angola: Procurador militar assassinado no Sumbe

O procurador militar da região de Benguela, coronel das Forças Armadas de Angola (FAA) António Ferro de Faria, foi assassinado na quarta-feira, 11, na cidade do Sumbe.



As autoridades ainda não se pronunciaram.



Ele terá sido esfaqueado nas costelas por uma pessoa que o abordou por volta das seis horas da manhã quando fazia a sua caminhada pela marginal da cidade e sucumbido em plena praia da marginal do Sumbe.



Em nome da família o enteado Hélder Neto, que o chamava de pai, não tem explicações para o ocorrido e pede justiça.



“Meu pai, de manhã, vai treinar como sempre, não sei quem é que fez isso. Estamos aqui numa dor tremenda. Ninguém deve tirar a vida do outro. Nós somos todos seres humanos. O senhor que fez isso ou a pessoa que fez isso tem que aparecer e para explicar”, disse Neto em declarações à imprensa.



De 60 anos de idade, Ferro de Faria era natural da Gabela, na província do Kwanza-Sul, ingressou nas ex-FAPLA após a independência, foi procurador militar na Huíla, Namibe, Kwanza-Sul.