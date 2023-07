"Angola Primeiro" novo partido político na forja em Angola

"Angola Primeiro" é o nome de um novo projeto de partido político em Angola que já tem uma Comissão Instaladora a preparar o processo de legalização no Tribunal Constitucional (TC).

A iniciativa é encabeçada por Mbanza Hamza, um activista do conhecido processo 15+2 que também liderou o movimento pela demissão do então Presidente José Eduardo dos Santos com o slogan “32 é muito”.

O coordenador do Angola Primeiro diz que este projeto político diferencia-se dos partidos já existentes pelo fato de os históricos estarem preocupados apenas com a libertação nacional, embora "devemos louvá-los" por isso.

"Nós estamos a surgir num contexto em que já não é de libertar Angola. O que nos diferencia é isso, colocar Angola em primeiro lugar e não o nosso grupo” explica Hamza.



A Comissão Instaladora está na fase de recolha de assinaturas e o seu coordenador assegura que tudo fará para cumprir as leis do país.



Refira-se que várias iniciativas para a legalização de partidos, desde 2017, foram chumbadas pelo TC, entre elas a do PRA-JA Servir Angola, liderada pelo conhecido político Abel Chivukuvuku.