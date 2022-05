Angola: Pessoas portadoras de deficência querem ser incluídas no processo eleitoral

Vários cidadãos angolanos, na condição de pessoas com deficiência, queixam-se da falta de enquadramento nas estruturas partidárias com vista às eleições.

Após o arranque da época pré-eleitoral Alberto Tema sente-se excluído.



“Falta inclusão das pessoas com deficiência porque muitos destas pessoas pertencem às formações políticas. Somos parte desta sociedade, somos angolanos e o que eu peço é que não nos coloquem de parte”, disse.



Tema apela aos líderes dos partidos políticos angolanos que nesta fase eleitoral as pessoas com difidência não sejam usadas nos seus comícios, mas que sejam igualmente enquadrados nas estruturas políticas dos partidos.



Por seu lado, Adão Ramos, líder da Iniciativa Cidadania Inclusiva, diz não entender como o país tenta avançar sem ter em conta esta franja da sociedade.



“Um país como nosso não se pode dar ao luxo de abdicar dos préstimos duma franja da sociedade pelo facto de ser portador de deficiência”, afirmou Ramos, para quem "é importante que nas listas dos partidos apareçam também pessoas com deficiência como candidatos".



“Esperamos que estas pessoas façam também parte das listas de deputados como candidatos e não apenas como população votante”, concluiu.