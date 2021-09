Angola perde milhões por não conseguir produzir quota de petróleo autorizada pela OPEP

Angola está a perder anualmente milhares de milhões de dólares por não conseguir cumprir as quotas de produção autorizadas pela Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP,devido a problemas causados por falta de investimentos e problemas de manutenção, revela um estudo da agência de notícias Reuters.

Quando a pandemia do Coronavírus começou a paralisar as economias através do mundo a OPEP reduziu as quotas de produção para apoiar os preços do petróleo então em grande queda, e que atingiram os preços mais baixos dos últimos 20 anos.

Mas agora Angola e outros países como a Nigéria não estão a conseguir aumentar a produção para os níveis de produção autorizados de modo a responder à demanda por parte das economias mundias em recuperação.

Em Julho a OPEP e os seus aliados na chamda “OPEP +” concordaram num aumento de 400.000 barris por dia (bpd) a partir de Agosto e até Dezembro.

A quota de Angola, o segundo maior produtor de África é de 1,33 milhões de bpd mas desde Setembro do ano passado o país tem estado a produzir abaixo da sua quota.

Em Junho o ministro dos Petróleos Diamantino Azevedo baixou os objectivos de produção de petróleo para este ano em 27.000 bpd, para 1,19 milhões de bpd, citando queda de produção em campos operacionais, atrasos de prefuração devido à COVID 19 e “desafios técnios e financeiros” na exploração de petróleo em águas profundas.

Justin Cochrane, director de investigação para África da companhia de análise de mercados IHS, fez notar que a produção de campos petrolíferos angolanos tem estado em queda e a exploração de novos campos de petróleo tem sido insuficiente para compensar essa queda.

Os maiores camps de produção angolanos começaram a produzir no início da década de 2000 e já passaram da sua capacidade máxima.

“(Os angolanso) estão a remar contra a maré com os declínios a serem maiores do que nova produção”, disse Cochrane.

Com efeito os dados de produção confirmam essa tendência pois em 2020 Angola produziu1,3 milhões bpd muito abaixo dos 1,8 milhões produzidos em 2008.

“O petróleo que não está ser extraído vale centenas de milhões de dólares”, disse a Reuters que acrescentou que o ministério das finanças de Angola afirmou que as dificuldades em cumprir as quotas permitidas pela OPEP "poderão durar anos".

Com efeito com o preço de petréo a 80 dólares o barril Angola pode estar a perder mais de 11 milhões de dólares por dia por produzir apenas 1,19 milhões de bpd em vez dos 1,33 autorizados pela OPEP ou seja mais de 4.000 milhões de dólares anuais

As previsões são que o preço do petróleo poderá atingir os 90 dólares o barril até ao fim do ano

A “OPEC+” não deverá alterar o acordo de aumento de 400.000 bpd alcançado em Julho quando se reunir na próxima semana, apesar de pressões consumidores para maior produção o que resultaria numa possível queda dos preços, disseram fontes da organização.