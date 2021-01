Angola: Passageiros passam a comparticipar nos testes de Covid-19 pós-desembarque

O governo angolano implementou uma nova medida sábado, 16 de Janeiro, obrigando que todos os passageiros façam o teste da Covid-19 à chegada ao aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda.

Segundo a agência de notícias, Angop, desde sábado foram registados cinco casos positivos envolvendo cidadãos provenientes da África do Sul, Portugal, Brasil e Dubai, num total de três mil testes realizados.

O governo ainda não definiu o valor da comparticipação.

Voos suspensos

Com o intuito de evitar a importação da nova variante do Sars-Cov-2, o governo angolano decretou a suspensão temporária das ligações aéreas de transporte de passageiros, a partir do dia 24 deste mês, para a África do Sul, Portugal e Brasil, devido à circulação comunitária das novas variantes nesses países.

Para trazer ao país os cerca de 11 mil passageiros, oito mil e 100 dos quais da TAAG, o governo elaborou uma programação especial de voos de repatriamento diários para a África do Sul, Portugal e Brasil.

A lista inclui passageiros nacionais e estrangeiros residentes em Angola localizados nas cidades de Johannesburg e Cape Town (África do Sul), Lisboa (Portugal) e São Paulo (Brasil), que têm até ao próximo sábado, 23, para regressar ao país.

Conforme o governo, os passageiros nacionais ou estrangeiros, da TAAG, que se encontram nos países visados e que tenham agendado o seu regresso ao país para além do dia 24 deste mês poderão remarcar de 15 a 23 do corrente mês, o seu retorno, isentos de taxas de remarcação.

O vice-ministro da Saúde de Angola e porta-voz da Comissão de Luta contra a Covid-19 explicou que os voos serão suspensos para evitar a propagação do vírus e de possíveis novas variantes.