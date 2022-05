Angola: Nova lei torna financeiramente impossível conduzir sondagens, dizem analistas

A nova lei sobre sondagens e inquéritos de opinião é considerada por analistas como anti-democrática.

Em causa estão as condições que a referida lei exige, uma das quais tem que ver com o valor estimado em quinze milhões de Kwanzas para a constituição de uma empresa.



A lei aprovada apenas pelos deputados do partido no poder, estabelece que é proibida a realização de sondagens em período de campanha eleitoral.



O diploma legal tem como um dos objetivos regular a divulgação pública de sondagens e inquéritos de opinião em matéria política, económica e social, bem como em quaisquer outros domínios.



O Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social esclareceu, que esta proposta é essencial para a certeza e a segurança jurídica.



Manuel Homem justificou, por outro lado, que o objectivo do governo angolano é criar regras próprias para este efeito.

Ouvimos também o Secretário Geral dos Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, o Presidente do Instituto

para a Comunicação Social da África Austral, André Mussamo e o analista político, Albino Pakisi.

Ouça a reportagem aqui