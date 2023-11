Angola nega que vai abandonar a OPEC

A OPEP+ adiou por quatro dias uma reunião em Viena em que o possível corte de quotas de Angola e de outros países africanos provocou divisões dentro da organização e a anunciada ausência do encontro do ministro angolano do petróleo, Diamantino Pedro Azevedo.

A reunião estava prevista para se iniciar no Domingo mas foi adiada para quinta-feira no meio de noticias que Angola poderia estar a pensar em abandonar a organização, algo que foi desmentido

O governador de Angola para a OPEP Estevão Pedro negou que Angola estivesse prestes a abandonar a organização.

“Não há qualquer pensamento nesse sentido”, disse Pedro citado por diversas agências noticiosas.

A próxima reunião tinha programada a redução da quota de produção de Angola e de outros países africanos que não conseguiram atingir alvos de produção anteriormente acordados.

Na última reunião em Junho a quota de Angola já tinha sido reduzida algo que terá provocado já nessa altura divisões que segundo notícias levaram Diamantino Azevedo a sair da reunião “furioso” com a decisão.

A decisão de adiar o começo da reunião reflecte não só o descontentamento de Angola e outros países africanos como a Nigéria, mas também diferenças entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos que querem um aumento da sua produção, algo que já terá sido acordado.

Helima Croft analista da RBC Capital Markets disse que a OPEP resolveu os números da produção resultantes do aumento concedido aos Emirados “reduzindo as quotas de produção das nações africanas que não estavam a cumprir os números de produção requeridos” acrescentando que a disputa com Angola poderá ser “difícil de resolver”.

Estevão Pedro disse que os angolanos “aguardam pela reunião” acrescentando que os países africanos estão “a lutar para aumentar a nossa produção”.

Sabe-se que nos bastidores prosseguiam conversações envolvendo a Nigéria e Angola e dirigentes da organização sobre o aumento da s quotas de produção.

Angola não cumpre atualmente as suas quotas de produção com outros países africanos afirma que os “cortes (das quotas) poderão reduzir investimentos vitais nos seus sectores de petróleo e gás numa altura em que lutam para aumentar a produção”

Uma fonte não identificada disse ao portal que o ministro angolano não ficou “muito satisfeito no último encontro” mas acrescentou que “Angola continua a apoiar firmemente a OPEC”.