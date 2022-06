Angola: Ministério quer provas de legalização de canais de TV da internet

Os canais angolanos on-line Camunda News e TV Hora H, foram notificados pelas autoridades que têm que apresentar provas de serem instituições legalizadas .

As notificações foram descritas por um responsável de um dos canais como uma perseguição mas isso foi negado por um reponsável do ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Numa nota publicada pelos canais Camunda News e TV Hora H, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social solicita às referidas instituições a titularidade, a natureza jurídica da instituição proprietária e o suporte documental que dá origem legalização das referidas instituições.

Em declarações a VOA, Escrivão José, director da TV Hora H, disse tratar-se de “uma perseguição aos órgãos de comunicasocial privado que tiram sono aos dirigentes que saqueiam o erário publico” disse.

O director da TV Hora H disse que os meios de informação privados são os unicos que noticiam esses casos e daí a atitude das autoridades.

Escrivão José que possui uma licença de jornal diz ter liecença para operar um jornal “e fomos para outras plataformas por falta de papeis nas gráficas”

Em resposta, o director nacional de Informação do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MTTICS), João Demba, esclarece que foram notificadas varias instituições ligadas a comunicação social com apenas com objetivo de mapeá-las.

“o que nos estamos a fazer é trabalho de mapeamento e organização claro que em qualquer sociedade as instituições funcionam mediante um processo administrativo e legal”, disse.

Demba disse ainda nâo ser surpreendente que isso esteja a acontecer agora porque como acontece com muitas outras tecnologias, autoridades governamentais dos países em redor do mundo reagem aos desenvolvimentos tecnologiocos já a serem usados para as regulamentar