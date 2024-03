Angola: Lavagem de capitais, entre boas leis e a prática deficiente

A lavagem de capitais e o financiamento ao terrorismo têm sido constantes dores de cabeça para vários governos a nível mundial.



Angola e Namíbia rejeitaram recentemente que os seus sistemas bancários apresentam aspetos negativos relacionados sobretudo com a lavagem de capitais e garantiram estar muito atentos na análise de potenciais

riscos de ameaça destes actos.



Especialistas em direito económico e finanças ouvidos pela Voz da América em Luanda consideram que o problema não está nas normas ou nas faltas delas, mas sim na prática das pessoas que gerem os sistemas.



O jurista e colaborador da Universidade de Oxford Rui Verde entende que o tema da lavagem de capitais poderá prender-se com o que chamou de promiscuidade entre as pessoas que gerem o sistema, o que é nocivo para economia do país.



"Uma vez que os bancos são dominados pelos políticos e estes são empresários, são banqueiros, e há essa mistura toda, as pessoas politicamente expostas controlam os bancos e este problema foi acentuado por um relatório do Grupo Internacional de Combate ao Branqueamento de Capitais (GAFI) que considerou precisamente que Angola havia

legislação, mas não havia prática e este é um dos problemas que bloqueia a economia na realidade... este amiguismo, clientelismo", aponta Verde.



A ideia é partilhada pelo professor de economia Heitor Carvalho, para quem "as normas basicamente copiamos bem aquilo, mas o problema reside

na aplicação prática destas normas porque entram os chamados favores pessoais, as influências pessoais e é da nossa forma de

actuação".



Miguel Ângelo Vieira, especialista em direito de regulação económica, diz que a eventual lavagem de capitais e outros atos estão ligados a questões muito mais profundas.



"Do ponto de vista formal, Angola está muito bem, o problema do país não tem a ver com ausência de normas, é uma questão de governança, de transparência, de boa gestão e de responsabilização das pessoas, de cumprimento das leis", aponta.



Entretanto, para a especialista em negócios e mercados Conceição Vaz não há sistemas sistemas blindados de prevenção de lavagem de capitais perfeitos, "mas que devem ser constantes e consecutivamente apurados conforme forem feitos os testes de estresse".