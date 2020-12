Angola: Guerra por computadores vai parar à PGR

Prossegue o braço-de-ferro entre o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTICS) e o Movimento de Estudantes de Angola (MEA) sobre os mais de 40 computadores que o o departamento governamental instalou na Escola Angola e Cuba no município do Cazenga, em Luanda, há um ano e meio.

É que, depois, nunca funcionaram.

O MEA acusa o Ministério de ter trocado os computadores novos por velhos e obsoletos, mas o MINTICS diz que substituíram os computadores para os adequar aos novos padrões de informática.

O caso já está na Procuradoria-Geral da República.

“Nós questionamos, será que os estudantes do Cazenga não têm direito de estudar em escolas com computadores? E se estudasse o filho de um dirigente na Escola Angola e Cuba será que fariam isso?", interroga-se Francisco Teixeira, do MEA.

Teixeira diz já ter apresentado uma queixa-crime contra o MINTICS e que aguarda pela resposta.

"Essa atitude do Ministério não é nova, de usar meios públicos para benefício próprio mesmo sabendo estar errado”, acusa Teixeira, que dis aguardar que a PGR "tome uma posição e no momento certo vamos levar os estudantes do Cazenga a exigir que se restabeleça a legalidade"

Por seiu lado, o director da Escola Angola e Cuba, um ano e meio depois da inauguração da sala de informática, diz que a mesma ainda não está sob sua jurisdição e aguarda que MINTICS faça a entrega do memorando da sala e dos equipamentos.

Enquanto isso, os estudantes esperam, como diz Guilherme da sétima classe.

"Eles levaram de volta os computadores novos instalados e deixaram computadores reciclados que não funcionam, nós queremos apenas ter aulas de informática que desde a inauguração nunca tivemos”, pede



Num comunicado, o MINTICS diz ter tomado conhecimento da denúncia do MEA e esclarece que apenas feza troca dos computadores, "seguindo regras de padronização planeada dos meios, para adequar a sala de informática à capacidade que corresponda ao padrão de meios previstos no âmbito do projecto de massificação e inclusão digital".