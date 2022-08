Angola eleições: UNITA, PRS e CASA-CE apontam para o Tribunal Constitucional

Os partidos UNITA, CASA-CE e PRS asseguram que vão recorrer à justiça para contestar os resultados das eleições geraisem Angola anunciados nesta segunda-feira, 29, pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), que deram a vitória ao MPLA e ao seu candidato a Presidente, João Lourenço.

O PRS já se pronunciou e a qualquer momento vai ao Tribunal Constitucional, alegando ter sido prejudicado na contagem dos votos na província da Lunda Sul.

A UNITA garante apresentar uma comunicação pública a qualquer altura sobre os resultados finais, enquanto a CASA-CE marcou uma conferência de imprensa para amanhã dirigida pelo seu presidente Manuel Fernandes.



O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse recentemente numa entrevista a um órgão de comunicação que o seu partido vai esgotar todas as possibilidades da justiça interna para contestar os resultados.

Entretanto o deputado Joaquim Nafoia diz não ter dúvida que os números avançados pela CNE que dão vitoria ao MPLA nada têm a ver com o voto depositado nas urnas pelos cidadãos anngolanos.



"Pela contagem paralela feita pela UNITA, nós ganhamos claramente estas eleições do dia 24, para mim a divulgação dos resultados definitivos pela CNE representa a consumação do golpe de Estado que começou na madrugada do dia 25".



A UNITA não está sozinha, o PRS, que conseguiu eleger dois deputados, reagiu assegurando que nas próximas horas vai apresentar uma peça junto do Tribunal Constitucional.TC.Vamos recorrer ao TC para conferir as actas que temos e os resultados divulgados pela CNE e esperamos que o TC seja diferente da CNE", disse Benedito Daniel.

Os resultados defnitivos revelam que MPLA, partido no poder em Angola,con 51,17 por cento dos votos, enquanto a UNITA, segundo partido mais votado, obteve 43,96 por cento.