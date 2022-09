Angola Eleições: Cepticismo em torno dos recursos entregues ao Tribunal Constitucional

O processo pós-eleitoral em Angola entrou na fase do contencioso e as

forças políticas inconformadas com os resultados definitivos

divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), UNITA e CASA-CE, avançaram para o Tribunal Constitucional (TC).



Analistas políticos em Luanda não acreditam num desfecho favorável aos recorrentes.

Segundo a lei orgânica das eleições gerais, quaisquer irregularidades

verificadas durante a votação ou no apuramento parcial ou nacional dos

resultados do escrutínio podem ser impugnadas por via de recurso

contencioso, desde que tenham sido reclamadas no decurso dos actos em

que tenham sido verificadas.

O presidente do PRS, Benedito Daniel, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango e o analista político Albinop Pakissi abordam este processo e os seus meandros.

Ouça: