Angola: Eleições autárquicas são “uma miragem”, diz partido da oposição

Dois partidos da oposição angolana rejeitaram afirmações do governo que as eleições autárquicas estão dependentes da criação de infraestruturas para albergar as autarquias.

Recentemente a ministra das Finanças Vera Daves garantiu que o Orçamento Geral do Estado deste ano prevê dinheiro para autarquias mas acrescentou que para a construção das infraestruturas ligadas às autarquias isso depende do orgão competente aprovar ou não o uso dos fundos necessários.

A UNITA considera um argumento sem sentido. A parlamentar pela UNITA Albertina Navemba Ngolo diz que as infraestruturas para autarquias ja existem, são as mesmas que albergam os actuais administradores municipais.

Para o maior partido na oposição as eleições autárquicas devem ter lugar ainda este ano.

"O OGE não prevê as eleições autárquicas e refugia-se na edificação das infraestruturas autárquicas como se os 164 municípios actuais trabalhassemm debaixo de árvores”, disse.

“A hora para descentralização política e administrativa e financeira e implementação das autarquias é agora em todos os municípios", acrescentou.



O secretário-geral do PRS Rui Malopa diz não acreditar que MPLA esteja disposto em implementar as autarquias no país.



"Se o executivo em 47 anos de independência não conseguiu criar essas infraestruturas nos 164 municípios, estará em condições agora de o fazer nos 581 municípios?”, interrogou.

A Voz da América falou ao telefone sobre o assunto com o deputado pela bancada do MPLA, Milonga Bernardo, que sem gravar entrevista considerou não ser verdade que o seu partido tenha qualquer receio na implementação das autarquias.

Para o deputado o facto de ter sido o seu partido a colocar esta temática sobre o poder local na constituição mostra exactamente que é o mais interessado.”



A associação Jovens pelas Autarquias diz que as autarquias terão de ter lugar nos próximos meses, assegura o seu porta-voz Kambolo Tchiaka Tchiaka.



"Nós ja escrevemos para o presidente da república, escrevemos para Assembleia Nacional a solicitar audiências a pedir que se agende e se aprove quanto antes a lei sobre o pacote autárquico que falta”, disse.

“Nós vamos continuar a pressionar o executivo, para a realização das autarquias, em última análise, nós vamos as ruas", disse.