Angola e Cabo Verde no Mundial de Basquetebol na Ásia

Começa sexta-feira, dia 25 de agosto, o mundial de basquetebol da FIBA.



Angola e Cabo Verde estão entre as 32 duas nações que disputam a taça do mundo.



Angola defronta a Itália no seu jogo de estreia, já amanhã às 9h da manhã, horário de Angola.



Angola está no grupo A com Itália, República Dominicana e Filipinas.



Cabo Verde, que está no grupo F, com a Geórgia, Eslovénia e Venezuela, joga no sábado dia 26, frente à Geórgia às 7h da manhã, hora de Cabo Verde.



O Mundial decorre nas Filipinas, Japão e Indonésia.