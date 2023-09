Angola: Desalojados devido a empreendimentos privados denunciam cerco da polícia, torturas e abandono

A demolição de casas alegdamente ilegais para a construção de empreendimentos privados em Angola tem deixado milhares de pessoas ao relento durante muito tempo em várias províncias de Angola, nomeadamente em Benguela, Bengo e Luanda.

No Zango, na capital, mais de 300 famílias que vivem nos escombros, foram cercadas e feitas reféns, por um aparato policial, desde o passado dia 8.

Nem a Administração de Viana nem a polícia se pronunciaram sobre o assunto.

Asassociações de defesa de terras e das comunidades dizem que este cenário é recorrente.

As mais de 300 famílias que vivem sobre os escombros da suas casas demolidas em Fevereiro viram a sua situação agravar-se quando foram

surpreendidas na passada quinta-feira, 8, por um aparato policial que cercou o local e proibiu quem estivesse dentro de sair e os que se encontravam fora

daquele espaço de entrar, famílias ficaram divididas, umas dentro e outras fora.



"Assustamos, estávamos cercados por oito patrulheiros da polícia normal, polícia militar, nós pedimos para entrar não permitiram e disseram que eram ordens do Administrador de Viana, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, são mais de 60 aí dentro, a maioria são crianças, os pais aqui fora", conta à Voz da América Maria Kachimbamba, que saiu para comprar comida e não conseguiu entrar.

Outro morador do espaço Simão Kinawno, tinha duas casas e duas esposas, perdeu as casas, na altura que a polícia chegou, enquanto uma das esposas ficou dentro e outra do lado de fora.

"Perdi o emprego, já não trabalho mais, vimos a patrulha policial e militar, fecharam o espaço e foi um autêntico maltrato", afirma.



Rafael Morais, da organização não governamental SOS Habitat, reprova a ação das autoridades e lembra que "este é um assunto recorrente, indivíduos endinheirados fazem e desfazem nas comunidades como estas famílias no Zango 3".

Ele aponta que também aconteceu no Mbanza Yetu, em Icolo e Bengo, as famílias até hoje encontram-se em debandada, tiraram umas 4 ou 5 pessoas, num espaço ocupado por uma empresa israelita em conluio com o Executivo, num espaço de quase 150 milhões de euros, e nem sequer tiraram um milhão para indemnizar aquelas famílias".



Por seu lado, Bernardo Castro, da Rede Terra, alerta que os atos de cárcere privado não são novos.

"Já ocorrem desde 2002 e resultam do défice de transparência na gestão do negócio fundiário, também resultam de abuso da autoridade de pessoas com poder financeiro, político e militar que fazem e desfazem, atropelam a lei e usam a força por posse de terra", denuncia Castro.



Outro líder comunitário, André Augusto, da Associação, Ação de Apoio às Iniciativas Coletivas e Individuais das Comunidades, lembra que episódios de cercarem pessoas, demolirem as suas casas e proibirem a entrada de alimentos já aconteceram com as pessoas da Areia Branca, tendo provocado mais de 40 vítimas mortais, a maioria ficou empobrecida porque perderam tudo e começaram a morrer na rua".



A Voz da América contatou o porta-voz da Polícia Nacional que não respondeu, enquanto um dos assessores do Administrador de Viana

prometeu dar uma resposta ao pedido de comentário, o que ainda não aconteceu.