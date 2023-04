Angola: Desafios da paz são ainda superiores aos ganhos conseguidos, dizem analistas sociais

Analistas e sociais angolanos afirmam que os desafios da paz no país são superiores aos ganhos conseguidos até agora.

No dia 4, os angolanos celebram 21 anos de paz conquistada com o calar das

armas em 2002, uma ocasião para mais um momento de reflexão sobre os

ganhos conseguidos neste percurso e os desafios que ainda persistem,

nesta caminhada rumo ao desenvolvimento.



As autoridades falam em muitos ganhos alcançados do ponto de

vista do desenvolvimento e apontam sinais que julgam ser animadores,

em relação às políticas de governação projectadas para os próximos

anos.



Entretanto, uma maioria significativa de cidadãos, diz não rever-se no

actual modelo de governação e apontam as assimetrias regionais e a

falta de igualdade de oportunidades como fenómenos que afectam várias

famílias.



Vários observadores nacionais que acompanham a evolução do processo

democrático falam de muitos desafios ainda e manifestam-se

preocupados com algumas conquistas que registam, nos últimos anos,

algum retrocesso, como as liberdades fundamentais,

direitos políticos, económicos e sociais e ausência de um

desenvolvimento inclusivo.

Eles destacam ainda o fenómeno da corrupção.

Acompanhe o debate com o pastor Atunes Huambo, o coordenador do Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo, e o presidente da Associação, Justiça, Paz eDemocracia, Serra Bango: