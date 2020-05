Angola: Atraso nas autárquicas não é culpa da Covid-19, dizem associações cívicas

É agora pouco provável que as eleições autárquicas em Angola se realizem esta ano como programado mas associações cívicas dizem que não se deve responsabilizar a epidemia do coronavírus por um eventual atraso da votação

Isso, dizem essas fontes, deve-se a todos os intervenientes no processo não terem criado o quadro legal com a celeridade que se necessitava e não se terem organizado para as eleições.

Sérgio Calundungo, responsável do Observatório Político e Social (OPSA), e Luís Jimbo director do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia (IASED)consideram que a crise económica e financeira e a pandemia da Covid-19, “não devem ser apresentadas como o principal impedimento para a não instituição das autarquias no país em 2020”.

Para Luís Jimbo, os partidos políticos angolanos no Parlamento perderam imenso tempo na discussão sobre o gradualismo ou não das autarquias ao invés de se organizarem estruturalmente.

“Não criaram um quadro legal para as eleições autárquicas e isso era a primeira tarefa”, disse acrescentando que depois do quadro legal havia também “coisas muitos importantes a fazer como por exemplo a actualização do registo eleitoral em todos os municípios”.

Por outro lado frisou a necessidade do partidos politicos terem capacidade “moral, financeira e organizativa para levar a cabo uma campanha eleitoral”.

“Ninguém está a preparar (isso) porque as tarefas do processo eleitoral não estão a ser levadas com seriedade”, acrescentou.

O líder do OPSA, Sérgio Calundungo considera, por seu turno, que os actores políticos angolanos levaram muito tempova chegarem a acordo sobre o quadro legal em que as eleições autárquicas se iriam realizar.

Calundungo disse não ter havido uma consulta apropriada aos cidadãos sobre a forma como as autarquias se deveriam realizar.

“Tudo tem a ver com assuntos anteriores à Covid- 19”, disse.

O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Marcy Lopes, afirmou recentemente que a aprovação do pacote legislativo deve obedecer a realidade financeira de Angola.

As eleições autárquicas estavam previstas para este ano mas o partido no poder, o MPLA prevê que as mesmas tenham lugar “ao longo do actual mandato”, segundo deu a conhecer à VOA o deputado e vice-presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes.

O político disse que o gradualismo continua a ser “o assunto mais polémico de todo o pacote eleitoral”.